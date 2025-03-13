13/03/2025 16:09

【特朗普新政】美國會否衰退，薩默斯與姆努欽兩位前財長各執一詞

《經濟通通訊社13日專訊》美國前財長薩默斯表示，在今年開始時，沒有人認為美國經濟可能出現衰退。不過，在特朗普就職後的政策不確定性中，情況發生了變化，他現在認為經濟衰退的風險接近50%。



薩默斯在周三（12日）受訪時表示，經濟衰退的可能性確實存在。他指責特朗普政府「適得其反」的經濟政策，認為當前政府對關稅的重視抑制需求，助長恐懼支出。基本上，企業和個人都在減少投資。另一方面，有些人正在購買物資，因為他們擔心以後無法購買，或必須為此繳稅。這是兩種情況中最糟糕的。



*姆努欽：人們對特朗普政策變化反應過度*



不過，另一名前財長姆努欽則持相反意見。他表示，人們對現任特朗普政府的政策變化有點反應過度，他沒有看到美國經濟即將放緩的跡象。



他在訪談節目中表示，美國不會陷入經濟衰退。他點名薩默斯，表示不同意美國衰退風險近50%的說法。股市方面，他認為任何人都不應該把近來美股指數的正常回調看作是經濟陷入困境的跡象。(rc)