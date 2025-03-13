13/03/2025 09:35

【聚焦數據】首2月北京出口增5.5%，京津冀出口逾2千億新高

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》北京海關公布，今年前2個月，京津冀地區合計出口2070.5億元，創歷史同期新高，同比增長2.1%。2025年前2個月北京地區（含中央在京單位）出口947.8億元，同比增長5.5%，高於全國出口增速2.1個百分點。不過，北京首2月的進口數據暫沒見公布。



前2個月，京津冀出口中新興產業、高附加值產品表現強勁。信息技術產業中的平板顯示模組出口同比增長78.1%，航空航天產業中的航空器零部件出口同比增長14%，文化產品中的國潮玩具出口同比增長76%，汽車製造產業中的汽車零配件出口同比增長20.1%。



*民企首2月出口增35%，汽車出口同比增106.3%*



民營企業出口活力增強，前2個月，北京地區有出口實績的民營企業5305家，較去年同期增加321家、同比增長6.4%，合計出口231.3億元、同比增長35%，增速高於全國民營企業出口整體增速33.4個百分點，上拉北京地區出口增速6.7個百分點。汽車製造產業、信息技術產業、綠色低碳產品均呈現良好態勢。



汽車製造產業、信息技術產業出口表現亮眼。前2個月，北京地區汽車製造產業對地區出口增長貢獻突出，汽車零配件出口44.2億元，同比增長38.8%；汽車出口38.7億元，同比增長106.3%；汽車零配件和汽車合計上拉北京地區出口增速3.6個百分點。信息技術產業穩中向好，平板顯示模組出口16.7億元，同比增長69.8%；電腦及零部件出口10.3億元，同比增長41%。



此外，北京地區的綠色低碳產品出口成為新亮點。數據顯示，風力發電機組出口5.8億元，同比增長127.1%；光伏產品出口3.9億元，同比增長442.7%；鋰電池出口2.9億元，同比增長110.8%。