13/03/2025 09:15

【大國博弈】藥監局：中國從未向北美出口芬太尼類藥品

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》國務院新聞辦公室日前發布《中國的芬太尼類物質管控》白皮書。國家藥監局新聞發言人就該白皮書答記者問時表示，截至目前，中國從未向北美地區出口過芬太尼類藥品。芬太尼類藥品生產經營管理平穩，未發現藥品生產經營企業存在違法生產經營芬太尼類藥品的情況，也未發現芬太尼類藥品從藥品生產經營企業流入非法渠道的情況。



國家藥監局發言人表示，芬太尼類藥品臨床主要用於鎮痛，截至目前，中國共有4種芬太尼類藥品作為藥品批准上市，分別是芬太尼、舒芬太尼、瑞芬太尼、阿芬太尼。3家企業獲准生產原料藥，5家企業獲准生產制劑。「2024年，中國芬太尼類藥品原料藥生產量為100公斤，主要用於國內醫療使用和出口。2024年，中國芬太尼類藥品出口量為12.3公斤，主要出口至韓國、越南、菲律賓等國家。」



下一步，國家藥監局將繼續強化芬太尼類藥品生產經營的監督管理，嚴格芬太尼類藥品出口審批，保障芬太尼類藥品醫療需求，嚴防流入非法渠道和濫用。