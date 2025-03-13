13/03/2025 15:44

【大國博弈】商務部：中美一直保持溝通，解決經貿爭議須平等互利

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》兩會期間，中國商務部長王文濤稱，中方願和美方就貿易問題進行更多溝通，就兩邊是否已經確定見面日期，商務部新聞發言人何咏前在例行發布會表示，中方與美方相關主管部門一直保持溝通，中方一貫主張，對於經貿領域的分歧和爭議，中美雙方應秉持積極合作的態度，通過平等對話加強溝通，尋找雙方都能接受的解決方案。



她表示，需要強調的是，任何形式的溝通和磋商，都必須建立在相互尊重平等互利的基礎上，威脅、要挾只能適得其反，希望美方和中方一道，本著相互尊重，和平共處，合作共贏的原則，回到通過對話協商來解決問題的正確軌道上來。



據《彭博》11日報道，中美在經貿和其他問題上的談判困在較低級別，雙方各執一詞，未能就如何更好推進達成一致。雖然中美兩國代表進行了接觸，但中方官員表示，美國尚未給出若要取消對華關稅，期望中國在芬太尼問題上應具體採取哪些措施；第二波關稅的實施令中美兩國的工作級別官員都很意外。