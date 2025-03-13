13/03/2025 19:30

《再戰明天》美國公布密大消費者信心指數，友邦理想中國宏橋業績

《經濟通通訊社13日專訊》美國公布密大消費者信心指數，及友邦理想中國宏橋公布業績，料為周五（14日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周五本港時間5:00pm，西班牙央行總裁艾斯克里瓦、經濟大臣奎爾波發表講話。晚上9:15pm，歐洲央行執委奇波洛內參加一次活動的小組討論。



*英國公布工業生產，德國公布CPI*



數據方面，周五3:00pm（本港時間．下同），英國公布1月服務業指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.1%；1月工業生產月率料由0.5%逆轉至下滑0.1%，年率跌幅料由1.9%收窄至0.6%。同一時間，德國公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.4%，年率升幅料維持於2.3%；2月批發物價。10:00pm，美國公布3月密歇根大學消費者信心指數，料由64.7降至63。



在本港，明日公布業績的公司有:友邦保險(01299)、中國宏橋(01378)、理想汽車-W(02015)等。(wa)