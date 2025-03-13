13/03/2025 16:57

【企業盈喜】潼關黃金(340)料去年純利按年增加約2.5倍

《經濟通通訊社13日專訊》潼關黃金(00340)公布，集團截至2024年12月31日止年度之全年業績預期錄得營業額約16.05億元，按年增加約7%；及純利約2.1億元，按年增加約250%。



公司營業額增加，主要歸因於礦產黃金的平均銷售價上升；2023年7月收購宏勇投資有限公司，導致肅北縣開採的礦產黃金銷售量增加，被由於2024年第二及第三季度建設一間新的尾礦庫，導致潼關縣選礦廠的運營暫停，因此潼關縣開採的礦產黃金銷售量下降；及與2023年同年相比，黃金回收業務的銷售量下降部分抵銷。至於淨利潤增加，主要由於與2023年同期相比，礦產黃金銷售量增加以及每噸礦石的平均黃金品位提高及礦產黃金的每克平均銷售價格提高。(bn)