13/03/2025 11:35
《港元利率》拆息連續兩天全線下跌，一個月拆息報3.8厘
《經濟通通訊社13日專訊》美國通脹數據較預期溫和，紓緩市場對經濟前景的憂慮。港元拆息連續兩天全線向下，其中，隔夜息再跌61基點至2.6675厘，跌穿3厘水的水平，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌兩天，報3.8厘，創近一周新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.90232厘，六個月及一年期分別降至3.99929厘和4.05446厘。
港元匯價今早在7.7688-7.7695之間上落，最新報7.7715，較上日收市價跌0.03%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.90232厘，六個月及一年期分別降至3.99929厘和4.05446厘。
港元匯價今早在7.7688-7.7695之間上落，最新報7.7715，較上日收市價跌0.03%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.6675
|-60.476
|一周
|3.35488
|-29.726
|兩周
|3.48381
|-18.536
|一個月
|3.8
|-3.792
|兩個月
|3.87381
|-0.934
|三個月
|3.90232
|-1.304
|六個月
|3.99929
|-1.017
|一年
|4.05446
|-0.477
資料來源：香港銀行公會