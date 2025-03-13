13/03/2025 11:35

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.6675 -60.476 一周 3.35488 -29.726 兩周 3.48381 -18.536 一個月 3.8 -3.792 兩個月 3.87381 -0.934 三個月 3.90232 -1.304 六個月 3.99929 -1.017 一年 4.05446 -0.477

《經濟通通訊社13日專訊》美國通脹數據較預期溫和，紓緩市場對經濟前景的憂慮。港元拆息連續兩天全線向下，其中，隔夜息再跌61基點至2.6675厘，跌穿3厘水的水平，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌兩天，報3.8厘，創近一周新低。反映銀行資金成本的三個月拆息跌至3.90232厘，六個月及一年期分別降至3.99929厘和4.05446厘。港元匯價今早在7.7688-7.7695之間上落，最新報7.7715，較上日收市價跌0.03%。(cl)資料來源：香港銀行公會