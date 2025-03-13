13/03/2025 09:53

【大國博弈】保德信：關稅或加劇全球製造業競爭，惟債市機會仍存

《環富通基金頻道13日專訊》保德信固定收益(PGIM Fixed Income)就特朗普政府的政策及關稅效應對全球市場的影響作出評論。



*或對貿易夥伴造成經濟衝擊，美國將受更大通脹衝擊*



具體而言，關稅的第一輪影響可能對美國的直接貿易夥伴大國如加拿大、墨西哥、南韓、德國、中國、瑞典、匈牙利及越南，造成更強烈的經濟增長衝擊。就通脹影響而言，預計美國以外國家（或不會與美國實施對等關稅的直接貿易夥伴）所受的影響有限。美國將受到更大的通脹衝擊，甚至出現負經濟增長，而兩大因素均需取決於進口的需求彈性及替代效應。



關稅的第二輪影響或將加劇全球製造業之間的競爭，受影響國家包括中國、中東歐國家、德國和南韓，同時令財政緊絀的國家（如羅馬尼亞、匈牙利和哥倫比亞）及難以用貨幣政策減輕衝擊力的國家（如匈牙利、中國和塞爾維亞）陷入困境。而印度似乎更具與眾多貿易夥伴進行交易談判的條件。整體而言，美元走弱及美國減息，對無法透過貨幣或財政手段應對關稅或其他政策的國家較為有利。



*固定收益投資仍具潛在回報機會，惟或面臨一定波動*



就整體市場而言，預期近期的波動仍將持續，這可能導致短期內利率走低（即美國10年期國債收益率或將降至4%或以下），同時利差可能擴大。此預期主要基於疫情後首季經濟數據相對疲弱，以及官方已承認經濟增長或將放緩。然而，長期而言，經濟溫和增長趨勢仍然穩固，這意味著利差有機會收窄，10年期國債收益率或將回升至4.25%至5.00%區間。長期來看，固定收益投資仍具潛在回報機會，但可能面臨一定波動。



在全球經濟和地緣政治仍充滿不確定性的背景下，可參考以下框架評估新興市場的投資機會：首先，需要關注新興市場發行人的韌性，這可能源自其議價能力（例如墨西哥和其他擁有豐富商品資源的國家），或來自基本面因素（例如並無迫切融資需求或具備國內增長動力的國家）；其次，需考量新興市場在國際聯盟變化及全球宏觀經濟環境間接影響下的發展前景。考慮到新興市場的相對估值和收益率仍然具有吸引力，且市場本身具備分散特性，新興市場債市存在多元投資機會，能夠滿足不同投資者的需求。(wa)