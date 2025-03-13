13/03/2025 14:00

《神州金融》工行等內銀存款利率倒掛，短期存款利率高於長期

《經濟通通訊社13日專訊》內地人民幣存款利率倒掛（即:短期存款利率高於長期存款利率）蔓延到中大型銀行。據《廣州日報》報道，包括建設銀行、工商銀行等國有大行都出現存款利率倒掛，建行3年期定存年利率為1.9%，5年期為1.55%；工行普通3年期定存年利率為1.85%，5年期為1.55%。招商銀行的存款產品更是罕見出現「5年定存利率不如存1年」現象。



按照常理，存款期限愈長利率應該愈高。業內人士表示，3年和5年定存利率倒掛比較常見，而1年期存款利率高於5年期的現象，確實罕見。



對於多家大中型銀行存款利率倒掛的現象，專家指出，部分銀行受限於吸收存款壓力，只好上調短期存款利率以吸引資金。招聯首席研究員董希淼指出，銀行對利率走勢研判導致中長期存款利率更低，部分中小銀行提高短期利率緩解流動性壓力。未來存款利率或進一步下降。



人民銀行行長潘功勝近日已明確表示，2025年將根據國內外經濟金融形勢和金融市場的運行情況，擇機降準降息。(ct)