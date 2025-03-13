13/03/2025 11:01

《Ａ股焦點》金價大漲，滬深概念股逆市拉升，萊紳通靈漲停

《經濟通通訊社13日專訊》黃金概念逆市拉升，明牌珠寶(深:002574)及萊紳通靈(滬:603900)漲停，迪阿股份(深:301177)飆8.4%，潮宏基(深:002345)漲4.8%，金誠信(滬:603979)升4%，曼卡龍(深:300945)、萃華珠寶(深:002731)、玉龍股份(滬:601028)、老鳳祥(滬:600612)紛紛跟漲。



消息面上，因關稅不確定性推動資金流向避險，美國通脹降溫令市場對美聯儲降息的預期保持不變，此外，市場對俄烏停火的樂觀情緒降溫，黃金價格大幅上漲，現貨黃金周三(13日)收盤大漲17.65美元，漲幅0.61%，報2933.22美元/盎司。金價盤中最高觸及2940.54美元/盎司。(ry)