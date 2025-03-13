13/03/2025 09:33

【聚焦人幣】外匯衍生品交易費將減免三年，人幣即期開市升95點

《經濟通通訊社13日專訊》為滿足企業長期限匯率風險管理需求，中國外匯交易中心將全額免除銀行間人民幣外匯市場2年期或以上期限的衍生品交易手續費，適用交易手續費優惠的交易品種包括遠期、掉期、貨幣掉期和期權等人民幣外匯衍生品。減免措施自2025年4月1日起實施，暫免期三年。



人民幣兌一美元中間價今報7.1728，較上個交易日跌32點子，與市場預測偏離擴至逾710點，上個交易日報7.1696。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開95點子，報7.2350，上個交易日即期匯率收盤報7.2445。



貿易戰仍是陰雲密布，監管延續過濾中間價舉措。



美國2月消費物價指數按月升0.2%，創四個月來最低及低於市場預期，市場預計聯儲局將於6月再減息。(sl)