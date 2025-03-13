13/03/2025 16:45

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升18點子，報7.2427

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2427，較上個交易日4時30分收盤價小升18點子，全日在7.2294至7.2457之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌54點子，報7.2444。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1728，較上個交易日跌32點子，與市場預測偏離擴至逾710點，上個交易日報7.1696。



交易員表示，美國通脹壓力暫緩，而美債收益率反彈為美元走勢提供支撐，同時受特朗普威脅升級全球貿易戰影響，短期市場情緒料保持謹慎，人民幣大概率維持區間波動。



美國2月消費者物價上漲勢頭有所放緩，因為住房成本上漲被航空票價下降部分抵消，這為美聯儲下周維持利率不變、觀望貿易戰的經濟影響提供了空間。(sl)