13/03/2025 14:04

【ＡＩ】潞晨科技推Open-Sora2.0，訓練成本僅百五萬

《經濟通通訊社13日專訊》潞晨科技宣布推出Open-Sora 2.0視頻生成模型，並全面開源模型權重、推理代碼及分布式訓練全流程。



據介紹，Open-Sora是全球首個開源類Sora架構視頻生成模型及完整低成本解決方案。而Open-Sora 2.0是一款新開源的SOTA(State-of-the-Art)視頻生成模型，僅用20萬美元(224張GPU)(約155.4萬港元)成功訓練出商業級11B參數視頻生成大模型。從Open-Sora 1.2升級到2.0版本後，與OpenAI Sora閉源模型之間的性能差距大幅縮小，從之前的4.52%縮減至僅0.69%，幾乎實現了性能的全面追平。(sl)