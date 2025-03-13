13/03/2025 14:37

《大灣區》深圳2月CPI同比降0.8%，核心CPI升轉降

《經濟通通訊社13日專訊》國家統計局深圳調查隊公布，今年2月，深圳居民消費價格指數(CPI)環比下降0.7%，同比下降0.8%，同比降幅略遜於全國水平的0.7%。扣除食品和能源價格的核心CPI同比由上月上漲1.1%轉為下降0.5%。



*節後需求回落，價格環比降幅大*



從環比看，CPI下降0.7%。其中，食品價格由上月上漲0.6%轉為下降0.2%。食品中，節後消費需求回落，市場供應總體充足，大米、鮮菜、豬肉和雞蛋價格分別下降3.8%、3.0%、2.7%和1.6%。



非食品價格由上月上漲1.2%轉為下降0.7%。非食品中，節後出行需求回落，飛機票、交通工具租賃費和旅行社收費價格分別下降39.7%、29.5%和11.6%；隨著務工人員陸續返崗，部分服務價格恢復至節前水平，家政服務、美髮、車輛修理與保養、寵物服務等價格均有下降，降幅在6.6%-24.1%之間。



*食品價格同比降2.5%*



從同比看，CPI下降0.8%。其中，食品價格下降2.5%，影響CPI下降約0.38個百分點。食品中，蝦蟹類、大米和鮮菜價格分別下降16.7%、8.3%和7.2%。非食品價格下降0.5%，影響CPI下降約0.39個百分點。非食品中，服務價格下降1.8%，主要因出行類服務價格回落較多，其中飛機票、交通工具租賃費、旅行社收費價格均由漲轉降，分別下降35.1%、22.4%和22.1%。



據測算，在2月份下降0.8%的CPI同比變動中，翹尾影響約為-1.3個百分點，今年價格變動的新影響約為0.5個百分點。(sl)