13/03/2025 17:33

《神州金融》人行：實施好適度寬鬆貨幣政策，擇機降準降息

《經濟通通訊社13日專訊》中國人民銀行網站發文稱，人民銀行黨委今日召開擴大會議，深入學習習近平總書記在全國兩會期間的重要講話精神和全國兩會精神，研究部署貫徹落實舉措。人行黨委書記、行長潘功勝主持會議並講話。會議指出，人行要認真貫徹習近平總書記重要講話精神和政府工作報告部署，注重目標引領，把握政策取向，講求時機力度，強化系統思維，為推動經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。



其中，會議要求，實施好適度寬鬆的貨幣政策。平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡、支持實體經濟與保持銀行體系自身健康性的關係。根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。



進一步疏通貨幣政策傳導渠道，完善利率形成和傳導機制，推動社會綜合融資成本下降。加強與市場溝通，提升政策透明度。堅持市場在匯率形成中的決定性作用，強化預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。(sl)