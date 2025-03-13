13/03/2025 17:18

《擴大開放》跨國公司本外幣一體化資金池試點擴至天津等16省市

《經濟通通訊社13日專訊》中國人民銀行網站發文稱，為貫徹落實黨的二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，提升金融穩外貿穩外資服務質效，中國人民銀行、國家外匯管理局日前決定，在天津、河北、內蒙古、黑龍江、安徽、福建、山東、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、新疆、廈門等省市進一步擴大跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，便利跨國公司企業跨境資金統籌使用。



內容主要包括：一是允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的集中比例；二是允許跨國公司通過國內資金主帳戶辦理境外成員企業本外幣集中收付業務；三是進一步便利跨國公司以人民幣開展跨境收支業務；四是不涉及外債和境外放款額度的資本項目變更等業務可以由銀行直接辦理。



下一步，人行、外匯局將加力推進外匯領域制度型開放，加快推動跨國公司跨境資金管理政策提質擴面，不斷提升跨境貿易和投融資便利化水平，更好服務實體經濟高質量發展。



跨國公司本外幣一體化資金池業務試點於2021年率先在北京、深圳開展，旨在進一步便利跨國公司企業集團跨境資金統籌使用。2022年7月，該政策試點拓展到上海、廣東、陝西、浙江、青島、寧波，並優化了有關試點內容。2024年12月18日，外匯局公告稱，將在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陝西、寧波、青島和深圳10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策，較2022年7月的第二輪擴容新增了江蘇、海南兩省。(sl)