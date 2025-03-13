13/03/2025 09:53

《港股偉論－黃偉豪》古法金業務成增長點，周大福業績勢改善

《港股偉論》自今年回來，港股從1月13日的低位18671點反覆上升至本月7日高位24669點，短短不足兩個月高低位已有逾5998點，幅度實不算少。即使市場對港股後市看法仍然樂觀，惟策略部署上應等待市況回調才吸納，不宜高追。板塊方面，除了近期熱炒的人工智能(AI)相關股份之外，內需消費類股份也是投資者可多加注意的。其中金飾珠寶股周大福(01929)，自1929年創立以來，歷經90餘載的歲月洗禮，現時已發展成為一家業務多元化的綜合性珠寶龍頭企業。



周大福業務涵蓋珠寶首飾的設計、製造和零售以及貴金屬交易。其產品豐富多樣，涵蓋珠寶鑲嵌首飾、鉑金/K金產品、黃金產品及鐘錶等。除了現代時尚風格的產品，其古法金業務近年來發展迅猛，成為重要的業務增長點。古法金系列產品，如「傳承」系列，其獨特工藝和深厚文化內涵備受市場青睞。該系列採用摟胎、錘揲、鏨刻、鑲嵌及花絲等國家古老鑄金工藝打造，這些工藝源自宮廷造辦處，曾專門為皇室貴族製作金飾。除標誌性的周大福品牌，集團還擁有HEARTS ON FIRE、ENZO、SOINLOVE及MONOLOGUE等多元化品牌組合，滿足不同消費者群體需求。零售網絡亦廣泛分布於中國、日本、韓國、東南亞、美國及加拿大等國家和地區。



從業績表現來看，周大福在過去展現出較強的盈利能力和財務穩定性。儘管去年受高金價、消費者購買力下降，以及市場競爭加劇等因素影響，2025財年上半年歸母淨利潤按年大幅下降44.4%，但此前年度表現出色，如2024財年營收1087.13億元，按年增長14.8%，主要經營溢利121.63億元，按年增長28.9%。相信隨著國內消費今年逐步恢復以及國際金價穩定，下半財年業績有望反彈。至於財務狀況，公司資產負債率繼續處於合理區間，現金流狀況良好，2025財年上半年可動用流動資金總額299億元，現金及銀行結存為186億元，備用已承諾銀行信貸額為113億元。此外，周大福一直保持穩定的分紅政策，為股東提供持續的回報。



而剛才提及的古法金市場，雖然面臨老鋪黃金(06181)等品牌競爭，但周大福憑藉廣泛的門店網絡和龐大客戶基礎，依然佔據一定市場份額。「傳承」系列自2017年推出後，獲得眾多年輕消費者青睞，佔內地黃金產品零售值比例由2020財年的32.2%增至2022財年的42.1%，在2023財年與2024財年上半年保持在40%與37%的穩定比例，有效拉動黃金類產品銷售，提升了產品平均銷售單價和毛利率水平。



整體而言，儘管面對不同挑戰，但周大福憑藉強大品牌優勢、多元業務布局、廣泛銷售網絡及穩健財務狀況，依然具備較高投資價值。其古法金業務在文化復興和消費升級趨勢下，亦有望持續增長。隨著國內經濟復甦、消費市場回暖以及公司戰略調整和業務優化，未來業績可望持續改善。以股份現時預期市盈率約16倍，以及預期股息率有約5厘來看，估值仍屬吸引水平，建議投資者多加關注，作中長期部署。《胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪》（本欄逢周四刊出）



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



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