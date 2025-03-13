13/03/2025 17:17

《本港經濟》去年製造業工業生產指數上升0.8%

《經濟通通訊社13日專訊》政府統計處公布，2024年全年的製造業和污水處理、廢棄物管理及污染防治活動的工業生產指數，與2023年比較分別上升0.8%及0.2%。同期，製造業和污水處理、廢棄物管理及污染防治活動的生產者價格指數按年分別上升2.9%及1.5%。



單計去年第四季，整體製造業的工業生產指數與2023年同季比較上升1%，而在去年第三季則錄得0.1%的按年跌幅。相應的生產者價格指數繼在去年第三季錄得3.2%的按年升幅後，第四季按年比較上升4.2%。



按經季節性調整的數字計算，去年第四季整體製造業的工業生產指數，較第三季上升1.1%。



就製造業的主要行業而言，去年第四季的生產量按年比較錄得升幅的行業主要有金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業(+3.2%)。另一方面，錄得跌幅的行業有紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業(-2.8%)、紡織製品及成衣業(-0.8%)，以及食品、飲品及煙草製品業(-0.3%)。



去年第四季的生產者價格與2023年同季比較錄得升幅的行業主要有金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業(+7.7%)、紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業(+4.8%)，以及食品、飲品及煙草製品業(+1.0%)。另一方面，錄得跌幅的行業有紡織製品及成衣業(-1.2%)。(cl)