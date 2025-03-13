13/03/2025 09:20

【國際要聞】據報卡尼周五將宣誓就任加拿大總理，還擊美國關稅戰

《經濟通通訊社13日專訊》知情人士表示，卡尼(Mark Carney)將於周五（13日）宣誓就任加拿大第24任總理，新內閣規模可能只有杜魯多政府的一半。



知情人士稱，預計內閣中將有15至20位部長，較目前的37人減少。



這名前加拿大央行和英倫銀行行長周日（9日）以超過85%的得票率贏得自由黨黨魁選舉。他周一（10日）會見杜魯多和自由黨議員，並聘請了幕僚長。



*加拿大宣布對美國商品加徵25%關稅*



此外，加拿大宣布對約300億加幣（208億美元）美國商品加徵25%關稅，以反制美國對進口鋼鋁的關稅加徵。



加拿大財政部長勒布朗(Dominic LeBlanc)表示，報復措施將針對美國的鋼鋁產品、電腦、運動用品等消費品，反制金額與美國完全對等，紐約時間周四凌晨12:01生效。



加拿大外交部長趙美蘭表示，美國對加拿大的關稅不合理也不正當，她將在七國集團外長會議上對美國國務卿魯比奧提及這個問題。(rc)