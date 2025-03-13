13/03/2025 09:20

【特朗普新政】美國將回應歐盟針對鋼鋁關稅採取的反制措施

《經濟通通訊社13日專訊》特朗普表示，美國將對歐盟針對美國鋼鋁關稅採取的反制措施作 出回應。



特朗普周三（12日）在白宮表示，「我當然會做出回應，問題在於我們的國家之前沒有做出回應。你知道，歐盟就是為了佔美國便宜而創建的。」不過，特朗普沒有具體說明他將採取哪些措施。



美國周三生效的金屬關稅立即引發了歐盟和加拿大的反制措施，並導致其他國家加緊與特朗普政府就取消進口關稅進行談判。歐盟表示，其反制措施計劃對價值260億歐元（284億美元）的美國商品加徵關稅，與美國關稅影響的經濟範圍相當。



*日韓澳三國希望獲關稅豁免*



與此同時，據《華盛頓郵報》報道，美國在亞太地區的盟友日本、韓國和澳洲都希望獲得美國新一輪鋼鐵和鋁進口關稅豁免。



根據數據，2024年，韓國是美國第五大鋼鐵和鋁供應國，出口鋼鐵產品價值48億美元；日本出口了價值22億美元的鋼鐵和鋁；而澳洲出口了5億美元，分別佔其鋼鐵出口的35%和鋁出口的6%。美國加徵關稅將嚴重影響出口。(rc)