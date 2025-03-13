13/03/2025 13:38

【特朗普新政】美國股指期貨轉跌，經濟前景及關稅擔憂持續

《經濟通通訊社13日專訊》美國股指期貨下跌，抹去早前的漲幅，投資者對經濟前景、利率和關稅繼續感到不安。



標普500指數期貨現跌逾0.4%，稍早一度上漲0.3%；納斯達克100指數期貨下跌0.7%，早些時候上漲0.4%。



*摩根大通：美股可能已經觸底*



此外，摩根大通認為，美國股市回調最嚴重的階段可能已經結束，信用市場顯示經濟衰退的風險較低。



包括Nikolaos Panigirtzoglou和Mika Inkinen在內的策略師在周三（12日）的報告中指出，相比股票和利率市場，在過去兩年多次給出準確訊號的信用市場不太擔憂美國經濟衰退的風險。



摩根大通的策略師表示，近期市場調整更多受量化基金調整倉位推動，而不是基本面投資者或主動管理投資者重新評估美國經濟衰退風險所導致。(rc)