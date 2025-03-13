13/03/2025 14:08

【特朗普新政】被關稅戰牽連，道富恐失瑞士養老金託管業務

《經濟通通訊社13日專訊》隨著特朗普與歐洲的關稅戰升級，瑞士民眾開始擔心他們的儲蓄 可能會淪為籌碼，道富集團亦面臨失去520億美元瑞士養老金資產託管業務的風險。



瑞士議員定於周四（12日）就一項法案進行投票，該法案尋求下令瑞士養老基金管理機構Compenswiss將資產託管權轉回本土銀行。這將是道富這家美國銀行業巨企被英國和斯堪的納維亞的養老基金撤回授權後，再度面臨失去歐洲關鍵業務的風險。



分析指，這次投票反映出瑞士在美國特朗普新政府上台後的緊張情緒。雖然特朗普尚未像對歐盟那樣用關稅威脅瑞士，但人們對瑞士在特朗普第一個總統任期內被貼上匯率操縱國的標籤還記憶猶新。



此外，道富並非唯一在瑞士受到審視的美國銀行。本周，兩名社會黨議員就摩根大通託管的約360億美元BVK養老基金資產向蘇黎世州政府提出質詢。(rc)