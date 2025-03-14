14/03/2025 16:45

《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數

《經濟通通訊社14日專訊》全球貿易緊張局勢升溫，市場憂慮經濟前景，美股持續受壓，三大指數昨日收市報跌，道指跌537.36點或1.30%，報40813.57點；標普500指數跌77.79點或1.39%，報5521.51點；納指跌345.44點或1.96%，報17303.01點。港股方面，恒生指數收市報23959，升497點或2.1%，成交2906億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:15pm，歐洲央行執委奇波洛內參加一次活動的小組討論。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布3月密歇根大學消費者信心指數，料由64.7降至63。



在美國，今日公布業績的公司有：鬥魚(US.DOYU)、理想汽車(US.LI)、霧芯科技(US.RLX)、途牛(US.TOUR)等。(wa)