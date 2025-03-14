14/03/2025 08:23

【開市Ｇｏ】摩通料美股最嚴重回調已過，友邦再啟回購

2025年3月14日 【要聞盤點】



1、美股收市，道指仍跌537點或1.3%，報40813點；標指下滑1.39%，報5521點，較2月的歷史收市高位低10.1%；納指挫1.96%，報17303點；反映中國概念股表現的金龍指數微跌0.2%。歐股個別發展，英股彈0.02%，法股及德股低收0.64%及0.48%。



2、美國總統特朗普威脅如果歐盟不立即取消對威士忌的關稅，將採取報復行動，向法國及一些歐盟國家的葡萄酒、香檳及其他酒精產品徵收200%關稅。



3、美國2月份生產物價指數(PPI)按月維持不變，市場預期上升0.3%，較一個月前漲幅0.6%為低。按年增長放慢至3.2%，低過預期的3.3%；期內核心PPI按月跌0.1%，為去年7月以來首次下降，與預期升0.3%背道而馳，按年增長放緩至3.4%，稍低過預期升3.5%。



4、美國最新一周的首次申領失業救濟人數減少2000人，至22萬人，低過預期的22.5萬人，而截至3月1日止一周的持續申領失業救濟人數下降2.7萬人，至187萬人，少過估算的188.8萬人。



5、摩根大通表示，美國股市最差的回調時期可能已經過去，近期的跌勢似乎源自量化基金調整倉位，而非基本面或主動型基金經理重新評估美國經濟衰退風險所致。



6、俄羅斯總統普京有條件地支持美國提出烏克蘭停火30日的提議後，美國總統特朗普稱，普京的聲明令停火出現希望但並不完整，烏克蘭總統澤連斯基則斥責俄羅斯試圖拖延停火。



7、北約秘書長呂特(Mark Rutte)周四訪問白宮，與美國總統特朗普會面後，再次促請北約成員國盡快增加武器生產。



8、國際金融協會(IIF)數據顯示，外資在2月增持中國股票組合，交易規模為112億美元（873.6億港元），期內也沽售價值151億美元的中國債券。



9、新地(00016)天水圍輕鐵天榮站物業發展項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，今日進行第3輪銷售，合共108伙單位，市場消息指全部單位已經售罄。



10、九倉(00004)主席兼常務董事吳天海表示，今年2月開始部分全球性船運公司重組路線，重組過程中香港仍是輸家，預計今年香港港口吞吐量可能差於去年。





【焦點股】



友邦保險(01299)

- 新業務價值升18%創新高派末期息130.98港仙

- 啟新一輪16億美元回購，今年內完成



東方海外(00316)

- 去年賺26億美元升89%，派息1.32美元



小鵬汽車(09868)

- 發布全新2025款小鵬G6和小鵬G9，售價均較2024款價格下降



俄鋁(00486)

- 去年經調整EBITDA按年升90%至約15億美元，不派息



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 國際油價周四回落逾1%



金礦股：紫金(02899)、招金(01818)、山東黃金(01787)

- 現貨金價創下歷史新高，紐約期金曾高見每盎司3003美元，升幅逹到0.38%，歷史上首次突破3000美元



白雲山(00874)

- 去年純利跌30%，派末期息40分人幣



中廣核礦業(01164)

- 料去年溢利按年下降最多1.8億元



微博(09898)

- 去年第四季經調整盈利升近40%，全年升逾6%



順豐房託(02191)

- 去年可供分派收入總額2.34億元，按年升1.9%



理想汽車(02015)、華潤建材(01313)

- 今日公布末期業績





【油金報價】



紐約期油上漲0.44%，報66.84美元/桶



布倫特期油下跌1.13%，報70.15美元/桶



黃金現貨下跌0.11%，報2985.60美元/盎司



黃金期貨上升0.22%，報2997.80美元/盎司