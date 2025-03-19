14/03/2025 14:39

【ＡＩ】騰訊據報斥數十億人幣採購英偉達「H20」芯片

《經濟通通訊社14日專訊》DeepSeek熱潮帶動下，中資科網巨頭加快囤積芯片。據內煤報道，騰訊(00700)正在加速大模型應用的推進，近期已經向英偉達(US.NVDA)採購一批新的AI芯片，該筆訂單金額達到數十億元人民幣級別。



報道引述知情人士稱，騰訊短期內採購大量H20芯片主要是為了應對微信接入DeepSeek的需求。而英偉達方面為向騰訊按時交付訂單，H20芯片短期出現供不應求的情況。



今年初，DeepSeek爆火，騰訊旗下多個應用已陸續接入DeepSeek，包括QQ音樂、QQ流覽器、騰訊元寶、騰訊文檔、騰訊地圖以及國民級應用微信等。



3月初，騰訊元寶超過DeepSeek，升至蘋果App store免費榜第一名。在此之前，排在榜單前列的是DeepSeek、豆包、紅果短劇、360納米AI搜索等。(bi)