14/03/2025 19:59

《再戰明天》中國及美國公布零售銷售等數據，藥明康德公布業績

《經濟通通訊社14日專訊》中國及美國公布零售銷售等數據，及藥明康德公布業績，料為下周一（17日）市場焦點。



各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一10:00am（本港時間．下同），中國公布2月工業生產，年初至今年率升幅料由5.8%收窄至5.3%；2月零售銷售年初至今年率升幅料由3.5%擴大至3.8%；2月失業率料維持於5.1%。8:30pm，美國公布2月零售銷售，月率料由下滑0.9%改善至升0.7%；3月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由5.7跌至負2。10:00pm，美國公布3月NAHB房屋市場指數，料維持於42。



在本港，明日公布業績的公司有:奇富科技-S(03660)等。



下周一公布業績的公司有:金蝶國際(00268)、藥明康德(02359)等。



下周二（18日）公布業績的公司有:華潤啤酒(00291)、中國聯通(00762)、閱文集團(00772)、騰訊音樂-SW(01698)、小米集團-W(01810)、小鵬汽車-W(09868)等。



下周三（19日）公布業績的公司有:香港中華煤氣(00003)、電能實業(00006)、騰訊控股(00700)、長江基建集團(01038)、安踏體育(02020)、中通快遞-W(02057)、中國平安(02318)、金山軟件(03888)等。



下周四（20日）公布業績的公司有:長和(00001)、恒基地產(00012)、吉利汽車(00175)、同程旅行(00780)、華潤電力(00836)、中國移動(00941)、長實集團(01113)、中國生物製藥(01177)、中國電力(02380)等。



下周五（21日）公布業績的公司有:中國石油化工股份(00386)、中國神華(01088)、國藥控股(01099)、華晨中國(01114)、紫金礦業(02899)、中國建築國際(03311)、交通銀行(03328)、美團-W(03690)、翰森製藥(03692)、地平線機器人-W(09660)、蔚來-SW(09866)等。



此外，下周一美的集團(00300)將有基石投資者持股解禁。(wa)