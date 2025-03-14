14/03/2025 11:21
《港元利率》港元匯價見一周低，一、三個月拆息齊創一個月新低
《經濟通通訊社14日專訊》港元匯價走軟，今早最低曾見7.7728兌1美元，為3月7日以來最低，拆息亦連續三日全線向下，其中，隔夜息微跌至2.63833厘，為1月17日後最低，而一個月和三個月拆息連跌三天，齊創一個月新低。
與樓按相關的一個月拆息跌近5基點至3.75143厘，反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.84381厘。六個月及一年期分別報3.95149厘和4.05375厘。
港元匯價最新報7.7728，較上日收市價跌0.01%。
恒指今早高開190點或0.8%後，升幅收窄，更一度倒跌8點，報23454。之後在內地股市帶動下回升，最新升514點，報23976。(cl)
資料來源：香港銀行公會
與樓按相關的一個月拆息跌近5基點至3.75143厘，反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.84381厘。六個月及一年期分別報3.95149厘和4.05375厘。
港元匯價最新報7.7728，較上日收市價跌0.01%。
恒指今早高開190點或0.8%後，升幅收窄，更一度倒跌8點，報23454。之後在內地股市帶動下回升，最新升514點，報23976。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.63833
|-2.917
|一周
|3.13214
|-22.274
|兩周
|3.28137
|-20.244
|一個月
|3.75143
|-4.857
|兩個月
|3.8275
|-4.631
|三個月
|3.84381
|-5.851
|六個月
|3.95149
|-4.78
|一年
|4.05375
|-0.071
資料來源：香港銀行公會