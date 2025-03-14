14/03/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.63833 -2.917 一周 3.13214 -22.274 兩周 3.28137 -20.244 一個月 3.75143 -4.857 兩個月 3.8275 -4.631 三個月 3.84381 -5.851 六個月 3.95149 -4.78 一年 4.05375 -0.071

《經濟通通訊社14日專訊》港元匯價走軟，今早最低曾見7.7728兌1美元，為3月7日以來最低，拆息亦連續三日全線向下，其中，隔夜息微跌至2.63833厘，為1月17日後最低，而一個月和三個月拆息連跌三天，齊創一個月新低。與樓按相關的一個月拆息跌近5基點至3.75143厘，反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.84381厘。六個月及一年期分別報3.95149厘和4.05375厘。港元匯價最新報7.7728，較上日收市價跌0.01%。恒指今早高開190點或0.8%後，升幅收窄，更一度倒跌8點，報23454。之後在內地股市帶動下回升，最新升514點，報23976。(cl)資料來源：香港銀行公會