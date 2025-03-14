14/03/2025 10:06

《基金觀點》景順：美股前景不明確，亞洲及歐洲資產今年有望跑贏

《環富通基金頻道14日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，投資者擔心美國經濟增長放緩以及潛在的嚴重關稅戰，導致上周美國股市大幅下跌。值得注意的是，納斯達克指數目前處於全面修正模式，自2024年底創下歷史新高以來已下跌約13%。



*美股美元仍高企，經濟和企業盈利似乎正放緩*



今年年初，景順發布投資展望看好美國以外的發達市場股票例如歐洲和日本股票，原因是：美股估值過高，新一屆美國政府的政策存在不確定性。



考慮到趁低吸納這一策略在過去20年中效果顯著，最近這次美國成長股的下跌是否為投資者提供了一個趁低吸納的機會？這次情況並不太明確。即使最近美股出現下行趨勢，美股和美元價格仍然高企。根據過往經驗，投資者願意投資具增長潛力的資產，但美國經濟和企業盈利的增長似乎正在放緩。雖然美國經濟衰退的可能性大大增加，但仍未有足夠的資料來確定美國經濟是否會陷入衰退。美國經濟狀況很大程度上將取決於政府未來削減開支的幅度。其他因素包括關稅政策的影響、聯邦僱員裁員和大規模移民驅逐政策。



*中國資產吸引力大增，歐洲及日本資產也可吼*



投資者開始尋找其他投資機會。隨著經濟增長前景改善，中國資產的吸引力大幅增加。中國政策制定者可能會宣布更多的貨幣和財政刺激措施，以促進消費支出，從而實現今年5%的GDP增長目標。DeepSeek的首次亮相也表明中國科技公司仍有能力繼續創新。



歐洲指數經歷去年的小幅上漲後，今年至今表現強勁。歐元區未來的貨幣政策預計將比美國的貨幣政策更加寬鬆。雖然歐洲企業盈利修正仍為負值，但盈利一直呈現上升趨勢。隨著歐洲國家開始增加支出，歐洲的財政刺激將大幅增加。這可能意味著今年歐洲政府債券收益率將會上升和歐元將走強。



隨著日本經濟增長逐漸正常化，日本央行繼續實施緊縮政策，帶動日圓升值。隨著日本利率重新上升，日本境內投資者可能會將儲蓄轉回日本債券和當地股市。



*聯儲局降息可能性更高，企業盈利經濟前景難改善*



至於哪些因素可能推動美國市場回升，其中聯儲局降息可能性比今年年初時更高。美國企業盈利改善、預期上升可能性較低。美國盈利一直呈下行趨勢，人工智能市場過熱潮可能已經過去。美國經濟前景好轉可能性亦較低，亞特蘭大聯邦儲備銀行GDPNow指標顯示美國第一季GDP預計為-2.8%。政府削減開支對就業產生了影響。



2009年到2024年間，美國股市經歷了一段令人難以置信的牛市。最近的拋售可能意味著，隨著投資者應對美國政府的更多政策不確定性，以及其他市場的資產估值更具吸引力，未來市場波動將會增加。繼續看好亞洲和歐洲資產，它們今年有望繼續跑贏美國資產。(wa)