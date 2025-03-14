14/03/2025 17:27

《神州經脈》2月新增貸急縮至1萬億，監管鼓勵個人消費貸投放

《神州經脈》在消費、金融、育兒等板塊大漲支持下，滬深股市今日（14日）強力反彈，滬綜指收漲1.81%，創1月14日以來最大單日漲幅，收報3419.56點，重上三千四關，亦創年內新高。深成指亦漲2.26%，創業板升2.8%。滬深兩市全天成交1.79萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1851億元或11.5%。



回顧一周，在2月份CPI放緩、外圍關稅壓力加大的情況下，全國兩會圓滿閉幕，大會通過總理李強的《政府工作報告》，將今年經濟增長目標設定在5%左右，提出要實施更加積極的財政政策，適度寬鬆的貨幣政策，打好政策組合拳，並重點部署了10個方面的工作任務，包括大力提振消費、全方位擴大國內需求等。下周一國新辦新聞發布會介紹提振消費有關情況，市場預期政策暖風續來，滬指頂住壓力，全周升幅見1.39%，連升兩周累計漲幅近3%。



全球貿易戰前景依舊陰雲密布，美元指數出現反彈態勢，不過在中國股市大漲情緒帶動下，人民幣亦展現韌性。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2288，較上個交易日4時30分收盤價升139點子，兩連升，創2024年11月13日以來四個月新高，全日在7.2266至7.2600之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1738，較上個交易日跌10點子，兩連跌，和市場預測偏離725點。



*今日新聞精選*



1. 國家金融監督管理總局印發通知，要求金融機構發展消費金融，助力提振消費。金監總局有關司局負責人表示，金融支持提振消費有四大主要內容，其中，優化消費金融管理，鼓勵銀行業金融機構在風險可控前提下，加大個人消費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利率，優化資源配置；在有效核實身份、風險可控前提下，探索開展線上開立和激活信用卡業務。開展個人消費貸款紓困，銀行業金融機構可根據借款人信用記錄、還款保障，針對暫時遇到困難的借款人，合理商定貸款償還的期限、頻次。



2. 內地生育支持政策加速落地。其中內蒙古呼和浩特宣布，3月1日之後合法生育的家庭，生育一孩將獲一筆過1萬元補貼；生育二孩將獲5萬元補貼，即每年1萬元直至孩子5歲；生育三孩及以上將獲10萬元補貼，即每年發放1萬元放直至孩子10歲。另外，深圳市有關部門稱，目前國家衛健委正會同有關部門研究育兒補貼實施方案，深圳市將根據國家部署積極穩妥做好落實。



3. 人民銀行公布，2月末，廣義貨幣(M2)餘額320.52萬億元，同比增長7%，增速符合市場預期，並與1月末持平。狹義貨幣(M1)餘額109.44萬億元，同比增長0.1%，增速較1月末回落0.3個百分點。2月新增人民幣貸款1.01萬億元，少於市場預期的1.28萬億元，並較1月的5.13萬億元大降八成；2月社會融資規模增量為2.23萬億，遜於預期的為2.5萬億。2月末社會融資規模存量為417.29萬億元，同比增長8.2%。



4. 中國房地產業協會網站今日發文稱，為貫徹落實2月17日民營企業座談會精神，向有關部門提出有針對性和操作性的政策建議，中國房地產業協會3月11日組織召開民營房地產企業座談會，聽取企業的意見和建議。張其光副會長主持會議，濱江、龍湖、旭輝、榮盛、中梁、新鷗鵬等企業代表參加。



5. 對於有消息指特斯拉正與百度展開深度合作，借助百度領先的地圖技術，解決其全自動駕駛(FSD)功能在中國的水土不服問題，《新浪科技》今日引述特斯拉回應指，特斯拉與百度的合作僅限於地圖導航層面，網傳信息「特斯拉與百度合作提升其在中國市場的智能輔助駕駛系統的性能」不屬實。



6. 日前有消息稱，本月微軟Windows操作系統對華為的供貨許可將到期，之後華為PC只能採用全國產化方案，即推出採用國產芯片+國產操作系統的PC產品。《證券時報》引述華為知情人士證實，「就是美國商務部給的許可證到期了，沒有延期」。另據外電報道，比利時警方突擊搜查該國的多個地點，包括中國電訊設備商華為在布魯塞爾的總部，調查歐洲議會內部賄賂及貪污問題。約15名現任和前任歐洲議會議員可能涉嫌此案；華為的說客涉嫌賄賂現任或前任歐洲議會議員，推廣公司在歐洲的商業政策。



7. 美國總統特朗普揚言將對法國和其他歐盟國家酒類產品徵收200%關稅，市場憂慮全球關稅戰升級，避險資金流入金市，推高國際金價。紐約期金史上首次突破每盎司3000美元，現貨金價亦創歷史新高。據內媒報道，周生生、老廟金飾價格今日均已突破每克900元。其中，周生生足金飾品價格為每克907元，老廟黃金足金金價已達每克905元。



8. 對於近日網絡盛傳「有頂流明星在澳門輸了10億」，經公安網安部門查明，網民徐某強（男，36歲）為博取流量、謀取非法利益，於2025年3月10日10時，使用軟件「某書」中AI智慧生成功能，輸入社會熱點詞製作了標題為「頂流明星被曝境外豪賭輸光十億身價引發輿論海嘯」的謠言信息，並通過互聯網平台對外發布，造成謠言迅速傳播擴散，引發大量網民議論，誘發相關謠言、話題等頻繁登上熱搜熱榜，嚴重擾亂公共秩序。公安機關根據相關法律法規，對徐某強處以行政拘留8日處罰。(sl)