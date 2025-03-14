14/03/2025 09:50

【聚焦人幣】外匯局稱保持人幣匯率穩定，人幣即期開市升33點子

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1738，較上個交易日跌10點子，兩連跌，和市場預測偏離725點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開33點子，報7.2460，上個交易日即期匯率收盤報7.2427。



*外匯局:保持人民幣匯率基本穩定*



國家外匯管理局召開黨組擴大會議指出，今年要防範外部風險衝擊，完善跨境資金流動監測預警體系，加強外匯市場逆周期調節和預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，維護國際收支基本平衡。



會議表示，要積極穩外貿穩外資，推動貿易便利化政策優化擴圍，提升貿易新業態外匯業務便利化水平，推進外商直接投資外匯管理改革，完善跨國公司資金池政策。以銀行外匯展業改革為抓手，不斷提升跨境貿易和投融資便利化水平。



會議並要求保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值，並且要充份運用科技手段提升監管效能，嚴厲打擊外匯領域違法違規活動。(jq)