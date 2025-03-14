14/03/2025 16:53

【聚焦人幣】人幣即期收升139點子報7.2288，創四個月高

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2288，較上個交易日4時30分收盤價升139點子，兩連升，創2024年11月13日以來四個月新高，全日在7.2266至7.2600之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升157點子，報7.2317。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1738，較上個交易日跌10點子，兩連跌，和市場預測偏離725點。



交易員表示，全球貿易戰前景依舊陰雲密布，美元指數出現反彈態勢，不過在中國股市大漲情緒帶動下，人民幣亦展現韌性。短期匯價料維持區間震盪，等待更多信息指引。



馬來亞銀行觀點認為，近期溫和的美元利率環境能使人民幣很好地受到中間價控制。到目前為止，中國似乎不願意採取強有力的針鋒相對的關稅報復措施，這一直保持著人民幣的穩定，未來可能會允許人民幣貶值，以幫助緩解美國過高關稅的影響。(jq)