14/03/2025 10:02

【ＡＩ】內地男AI炮製「頂流明星澳門輸10億」謠言被拘留8天

《經濟通通訊社14日專訊》公安部網安局微信公眾號發文指，3月10日以來，一則「有頂流明星在澳門輸了10億」的信息在互聯網平台傳播，引發網民熱議和各種猜測。公安網安部門查明，網民徐某強（男，36歲）為博取流量、謀取非法利益，於2025年3月10日10時，使用軟件「某書」中AI智慧生成功能，輸入社會熱點詞製作了標題為「頂流明星被曝境外豪賭輸光十億身價引發輿論海嘯」的謠言信息，並通過互聯網平台對外發布，造成謠言迅速傳播擴散，引發大量網民議論，誘發相關謠言、話題等頻繁登上熱搜熱榜，嚴重擾亂公共秩序。



公安機關根據相關法律法規，對徐某強處以行政拘留8日處罰。



警方提醒，互聯網並非法外之地。使用AI工具造謠，成本低、影響大，公安機關將繼續保持對該類謠言的嚴打態勢。同時，警方呼籲大家保持理性思考，提高防範意識，積極抵制網絡謠言，做到「不造謠、不信謠、不傳謠」，攜手共建文明有序的清朗網絡空間。(sl)