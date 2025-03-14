14/03/2025 17:14

【聚焦數據】2月末社會融資存量417萬億元，同比增長8.2%

《經濟通通訊社14日專訊》人行公布數據顯示，初步統計，2025年2月末社會融資規模存量為417.29萬億元(人民幣．下同)，同比增長8.2%。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為258.36萬億元，同比增長7.1%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.22萬億元，同比下降30.9%；委托貸款餘額為11.25萬億元，同比增長0.3%；信托貸款餘額為4.33萬億元，同比增長7.4%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.3萬億元，同比下降14%；企業債券餘額為32.8萬億元，同比增長4%；政府債券餘額為83.47萬億元，同比增長18.1%；非金融企業境內股票餘額為11.78萬億元，同比增長2.5%。



從結構看，2月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61.9%，同比低0.7個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比低0.2個百分點；委托貸款餘額佔比2.7%，同比低0.2個百分點；信托貸款餘額佔比1%，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.6%，同比低0.1個百分點；企業債券餘額佔比7.9%，同比低0.3個百分點；政府債券餘額佔比20%，同比高1.7個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，同比低0.2個百分點。(jq)