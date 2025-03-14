14/03/2025 17:12

【聚焦數據】內地2月新增貸款1.01萬億，遜預期

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，2月末，本外幣貸款餘額265.6萬億元（人民幣．下同），同比增長6.8%。月末人民幣貸款餘額261.78萬億元，同比增長7.3%。按人行上月公布的1月末人民幣貸款餘額260.77萬億元計算，2月新增人民幣貸款1.01萬億元，遜於市場預期的1.28萬億元，並較1月的5.13萬億元大降八成。



前兩個月，人民幣貸款增加6.14萬億元。分部門看，住戶貸款增加547億元，其中，短期貸款減少3238億元，中長期貸款增加3785億元；企（事）業單位貸款增加5.82萬億元，其中，短期貸款增加2.07萬億元，中長期貸款增加4萬億元，票據融資減少3456億元；非銀行業金融機構貸款增加836億元。



2月末，外幣貸款餘額5326億美元，同比下降19.6%。前兩個月外幣貸款減少95億美元。



*2月新增人民幣存款4.42萬億元*



存款方面，2月末，本外幣存款餘額317.66萬億元，同比增長7.1%。月末人民幣存款餘額310.97萬億元，同比增長7%。按人行上月公布的1月末人民幣存款餘額306.55萬億元計算，2月新增人民幣存款4.42萬億元。



前兩個月人民幣存款增加8.74萬億元。其中，住戶存款增加6.13萬億元，非金融企業存款減少1.1萬億元，財政性存款增加1.59萬億元，非銀行業金融機構存款增加1.72萬億元。



2月末，外幣存款餘額9325億美元，同比增長12.7%。前兩個月外幣存款增加796億美元。(sl)