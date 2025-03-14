14/03/2025 17:12

【聚焦數據】內地2月社會融資規模增量為2.23萬億，遜預期

《經濟通通訊社14日專訊》人行公布數據顯示，初步統計，2025年前兩個月社會融資規模增量累計為9.29萬億元(人民幣．下同)，比上年同期多1.32萬億元。1月社會融資規模增量為7.06萬億元，即2月社會融資規模增量為2.23萬億，遜於預期的2.5萬億。



2025年前兩個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加5.87萬億元，同比多增548億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少672億元，同比多減1652億元；委托貸款增加220億元，同比多增750億元；信托貸款增加293億元，同比少增1010億元；未貼現的銀行承兌匯票增加1668億元，同比少增282億元；企業債券淨融資6156億元，同比多414億元；政府債券淨融資2.39萬億元，同比多1.49萬億元；非金融企業境內股票融資549億元，同比多13億元。(jq)