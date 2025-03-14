14/03/2025 17:53

【數據解讀】2月新增貸環比大降八成，專家：受專項債置換影響

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行數據顯示，2月新增人民幣貸款1.01萬億元(人民幣．下同)，少於市場預期的1.28萬億元，並較1月的5.13萬億元大降八成。



據《證券時報》指，2月新增信貸1萬億元，處於歷史較高水平。報道引述業內專家稱，由於近期地方政府專項債加快發行後，短期融資平台可能償還一部分銀行貸款，體現為這部分存量貸款數據的減少。據測算，如果還原地方專項債置換因素的影響，2月新增貸款可能還要增加2000億元左右。



專家又稱，今年1-2月共發行了約1萬億元專項債用於置換隱債，其中2月份發行了近8000億元，專項債置換對於貸款的影響後續還會存在。近10年來，1-2月累計新增貸款約佔全年新增貸款的20%-30%，即便不考慮還原因素，今年同期增量也符合歷史平均水平。



專家強調，剔除春節因素對貸款數據的影響，需要將1-2月貸款增量合併看待，從這個角度觀察，今年以來貸款投放同樣很不錯，在去年高基數上還實現了較快增長。(sl)