14/03/2025 10:03

《港股評論》美股跳崖，港股迎騰飛機會？

《港股評論》美國目前不論政治或經濟環境均充滿不確定性，而且多數跡象表明市場情緒偏向悲觀，令市場對美股的前景出現憂慮。事實上，美股三大指數近期從2月中旬高位急速跳崖式向下。在過去一個月，納斯達克綜合指數跌幅逾11%，標普500指數跌逾8%，道瓊斯工業平均指數跌逾7%。美股自2023年中至今，首次三大指數一度跌破/觸及250天線（牛熊分界線），情況令人關注！



我們認為，美股近期下跌，主要是由於以下三大原因：



一，人工智能(AI)壟斷格局被打破：DeepSeek以極低成本實現了與OpenAI相當的性能，打破了AI算力的規模定律，讓市場開始質疑美國科技公司高成本投入模式的必要性。



二，美國經濟增長動力減弱：近期美國公布的一系列經濟數據整體上差於市場預期，消費者信心指數快速降低，製造業成本上升，導致市場對經濟前景的擔憂加劇。當中，美國的1月零售銷售表現遜市場預期，1月個人消費支出物價指數(PCE)亦按月放緩，以及美國消費者拖欠債務比例在去年第四季度上升到近5年來的最高水平，加上非農就業數據表現疲弱，將令經濟出現更大的下行風險。



三，關稅政策的不確定性：特朗普政府的關稅政策複雜多變且不斷升級，嚴重打壓了市場風險偏好，投資者避險情緒大幅上升。



技術走勢上，近期美股三大指數已跌破/觸及250天線，有別於之前只有一兩個指數跌穿250天線，令資金可流向其他美股板塊，對美股構成支持。因此，這次美股三大指數跌穿/觸及250天線，以中線角度來看是一個較為顯著的看淡訊號。這種情況顯示出美股在面臨多重不確定因素下，投資者信心較前期下降。



至於從估值來看，美股持續牛市行情多年，估值早已處於偏高水平。雖然目前美股三大指數的預測市盈率及市帳率已回落至5年的平均水平，但估值仍較其他主要股市昂貴，當市場risk off，短期便出現「殺估值」情況。根據《彭博》最新數據，市場正下調美股三大指數本年度的每股盈利預測，料估值短期仍有下調空間。



相比之下，我們去年12月初已經建議投資者2025年可以重點關注中港市場，並重申歐美主要央行處於減息周期，將有利資金回流亞洲市場，加上內地經濟復甦可望持續推動企業盈利復甦，當時提出恒生指數2025年目標水平為25000點。時隔3個月，恒指已見年內高位24669點，距離我們目標水平只相差約331點。目前港股走勢反覆偏好，在DeepSeek及兩會的後續催化下，加上內地當局去年9月下旬公布了一連串政策，投資者信心已經明顯增強，資金輪流炒作不同板塊，反映市場對港股的看法相對樂觀，並期待恒指在消化回調壓力後能夠重新走強。《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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