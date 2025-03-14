14/03/2025 08:48

【特朗普新政】特朗普關稅戰指向歐洲，威脅對酒類徵200%關稅

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普威脅對從歐洲進口的葡萄酒、干邑和其他酒精產品徵收200%關稅。



特朗普在社交平台表示，歐盟是世界上最具敵意、最濫用稅收和關稅的機構之一，其成立的唯一目的就是利用美國，又指歐盟應立即取消對美國波本威士忌的50%關稅。



*歐洲酒業股價下跌*



歐洲酒精飲料製造商的股價早前下跌，擁有Moet & Chandon和Veuve Clicquot香檳品牌的LVMH股價一度下跌2.2%。干邑生產商人頭馬君度股價下跌4.5%，烈酒製造商保樂力加下跌3.6%。



法國貿易部長Laurent Saint-Martin表示，特朗普正在「升級他選擇發動的貿易戰，我們不會屈服於威脅，並將始終保護我們的產業。」



歐盟擬自4月1日起針對進口美國威士忌、機車與汽艇課徵50%關稅。這項政策將打擊美國部分知名產品，其中包括肯塔基州的波本威士忌和哈雷電單車。(rc)