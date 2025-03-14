14/03/2025 10:31

【特朗普新政】特朗普家族虛擬貨幣公司或與幣安開發新穩定幣

《經濟通通訊社14日專訊》知情人士透露，特朗普家族的虛擬貨幣企業World Liberty Financial Inc討論與全球最大數字資產交易所幣安開展業務的可能性。



知情人士稱，目前尚不清楚磋商進行到了什麼階段，也不清楚是否會達成任何交易，雙方談判內容涉及幣安與World Liberty開發穩定幣的可能性。根據World Liberty的創立文件，特朗普家族獲得該公司淨收入的四分之三。



此外，《華爾街日報》周四（14日）引述知情人士，特朗普家族的代表已與幣安就入股美國子公司Binance.US進行磋商。不過，幣安創辦人趙長鵬在X上表示，他沒有與任何人討論過圍繞Binance.US的交易。



2023年，趙長鵬對違反《反洗黑錢法》的指控認罪，於服刑4個月後於9月獲釋。獲釋3個月後，趙長鵬在阿布達比的比特幣MENA 2024會議上會見了World Liberty聯合創辦人Steve Witkoff。Witkoff現時是特朗普的中東特使。(rc)