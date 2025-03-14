14/03/2025 13:56

【特朗普新政】拉加德：關稅戰將造成嚴重後果，歐盟只能反制

《經濟通通訊社14日專訊》歐洲央行行長拉加德警告，特朗普挑起的關稅爭端可能對全球經濟產生不利影響。



拉加德於周五播出的（14日）訪談中表示，特朗普的決定以及反覆無常令人擔憂，需要央行保持高度警覺，因為這引發了很久沒見過的不確定性。



拉加德指出，「任何貿易戰都會傷及全球經濟，發起、報復、再報復，繼續下去。所有這些都會損害整體增長。任何一方都會受到傷害，這是貿易史上的常態。有些國家會比其他國家受到更大的傷害，一些國家的通脹波動會比其他國家更大，但人人皆輸家。」



她還表示歐洲央行別無選擇，只能對美國進行反制。不過，由於從措施宣布到開始實施之間存在時間差，仍有時間進行談判。(rc)