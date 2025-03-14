14/03/2025 08:31

龍資源(1712)去年盈利1288萬澳元，升1.5倍，不派息

《經濟通通訊社14日專訊》龍資源(01712)公布，截至去年12月31日止年度盈利1287.6萬元（澳元．下同），升1.48倍，每股盈利8.14澳分，不派末期股息。



該集團指，收入7280萬元，升20.3%，毛利升2.5倍，至2120萬元，毛利率升19.3個百分點，至29.1%。除稅後純利增加主因去年內平均金價上升、收費處理來自瑞典的鄰近運營商Botnia Exploration AB的含金礦石帶來積極貢獻、折舊及攤銷費用減少、完成仲裁程序後，就註銷芬蘭破碎機協議確認一項收益淨額，以及於去年末確認持有Aurion Resources股份的公平值收益。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告