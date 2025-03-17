17/03/2025 16:52

《外圍焦點》美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社17日專訊》美股連跌多日上周五(14日)終見反彈，除了市場開始消化關稅憂慮，俄羅斯同意30日停火協議同樣提振市場。三大指數勁彈，道指升674點或1.66%報41488，納指飆451點或2.61%報17754，標普升117點或2.13%報5638。港股方面，恆生指數收市報24145，升185點或0.8%，成交2448億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚8:30pm，美國公布2月零售銷售，月率料由下滑0.9%改善至升0.6%；3月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由5.7跌至負2。10:00pm，美國公布3月NAHB房屋市場指數，料維持於42。



在美國，今日公布業績的公司有：信也科技(US.FINV)、小牛電動(US.NIU)、奇富科技(US.QFIN)等。(wa)