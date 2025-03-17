17/03/2025 08:26

【特朗普新政】遭特朗普無預警削資助，美國之音83年來首次沉默

《經濟通通訊社17日專訊》綜合外電報道，特朗普政府上周六（15日）下令暫停資助包括美國之音(VOA)、自由亞洲電台(RFA)、自由歐洲電台(RFE)在內的多家廣播公司，有關機構已停播。



上述廣播電台工作人員，收到公司電郵稱他們將被禁止進入辦公室，且必須上交記者證、辦公室發放的設備等，公司進入停擺。根據BBC公開的一份RFA電郵，該台台長方貝要求全體員工在星期一（17日），返回公司，等待進一步消息。



美國之音總裁阿布拉莫維茨表示，該媒體機構總共1300多名員工幾乎所有人被安排行政休假，而媒體本身停播。他在聲明中說：「我深感悲傷的是，傳奇的美國之音83年來首次沉默。」(jf)