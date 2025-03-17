17/03/2025 16:01

【外圍經濟】美股16天跌入回調，調整期或長達8個月

《經濟通通訊社17日專訊》美國只是經過16個交易日，就跌入回調。市場不禁要問，白宮官員警告的「調整期」會持續多久。



根據CFRA Research的數據，在過去24次股市從紀錄高位下跌至少10%，但又避免熊市的情況下，平均需要8個月才能收復歷史高位。這意味著如果這次情況接近，以2月19日高點計算，要到10月才會收復歷史高位。



The Leuthold Group LLC的投資總監Doug Ramsey表示，即使出現短期反彈，市場的痛苦或許也才剛剛開始。他的理由是，大幅回落可能會導致較富裕的美國人控制支出，從而阻礙經濟增長。



此外，分析指，關稅對經濟和企業增長以及通脹前景所造成影響的不確定性，已經令創出1990年代末互聯網熱潮以來最佳兩年表現的股市遭受重創。嘉信理財高級投資策略師Kevin Gordon表示，「如果我們繼續處於這種時鬆時緊的關稅環境中，企業就會無所適從。市場中的所有悲觀都純粹是情緒層面的，需要經歷行為上的調整階段，才能為上漲做好準備。」(rc)