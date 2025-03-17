17/03/2025 08:32

【開市Ｇｏ】內地重磅提振消費，理想賺少三成，宏橋年利增近倍

2025年3月17日 【要聞盤點】



1、美股周五大幅反彈，部分收復周內跌幅。道指全日漲674點，收報41488點；納指飆451點，收報17754點。標普500指數高收117點，報5638點。日經期貨截至上午8時06分跌72點。



2、中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》，稱要促進工資性收入合理增長，科學合理提高最低工資標準；加大生育養育保障力度，研究建立育兒補貼制度；同時要加大消費品以舊換新支持力度，用好超長期特別國債資金。



3、市場本周將迎來央行「超級議息周」，其中包括美國聯儲局、日本央行、英倫銀行、瑞士及瑞典央行均於本周議息，市場普遍認為，在美國總統特朗普關稅等政策影響下，貨幣政策將趨謹慎和觀望，預料美、日、英會維持利率不變。



4、美國財長貝森特表示，無法保證美國經濟將來一定不會陷入衰退。



5、美國國務卿魯比奧表示，美國在向主要貿易夥伴徵關稅後，將尋求與對方洽談新的貿易協定。



6、一年一度的中國發展高層論壇將於本月下旬在北京舉行，中國國家主席習近平據報將接見全球頂尖企業行政總裁。



7、人行公布數據顯示，初步統計，2025年2月末社會融資規模存量為417.29萬億元人幣，同比增長8.2%。2月新增人民幣貸款1.01萬億元人幣，少於市場預期的1.28萬億元人幣，並較1月的5.13萬億元人幣大降八成。



8、歐洲央行管理委員會委員兼法國央行行長德加洛指出，美國總統特朗普推行的關稅措施對環球經濟帶來的不確定性較新冠疫情時更嚴峻。



9、美國密歇根大學3月美國消費者信心指數初值為57.9，低於市場預期的63.1。



10、新地(00016)天水圍輕鐵天榮站物業發展項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，第4輪銷售今日截票，市場消息指項目收到約3300個購樓意向登記。





【焦點股】



內需板塊：蒙牛(02319)、安踏(02020)、海底撈(06862) 汽車板塊：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333) 手機家電板塊：美的(00300)、小米(01810)、海爾智家(06690)

- 內地公布《提振消費專項行動方案》



理想汽車(02015)

- 全年純利80.32億元人幣按年跌31.4%，不派末期息



華潤電力(00836)

- 建議分拆華潤新能源，獲深交所接納上市申請



百度(09888)

- 正式發布文心大模型4.5和文心大模型X1，並已在文心一言網站上線，免費向用戶開放



中國宏橋(01378)

-去年賺224億人幣升95%息1.02港元



錦欣生殖(01951)

- 受呼和浩特重磅生育津貼刺激，該股上周五罕有打入港股通（滬）十大成交榜



碧桂園服務(06098)

- 料去年淨利潤升最多5.8倍



華晨中國(01114)

- 料去年稅後溢利跌60%



新城發展(01030)

- 料去年溢利跌最多49%



茶百道(02555)

- 料去年經調整盈利跌不超過54%



中國神華(01088)

- 今年2月煤炭銷售量按年跌11.4%



福壽園(01448)

- 料全年盈利按年減少約50%至53%



艾美疫苗(06660)

- 料大幅減虧16.6億至17億元之間



第一太平(00142)

- 擬拆菲律賓水務公司當地上市，完成後將向股東作實物分派







【油金報價】



紐約期油上漲0.82%，報67.45美元/桶



布倫特期油上漲0.79%，報71.14美元/桶



黃金現貨上漲0.18%，報2989.73美元/盎司



黃金期貨下跌0.10%，報2998.02美元/盎司