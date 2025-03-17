17/03/2025 12:30

《豪論國金－李振豪》為美息變化作提前部署

《豪論國金》本周是「超級央行周」，英國、瑞士、日本央行及美國聯儲局將有議息會議，當然最矚目的是聯儲局議息結果，相信維持不變機會較大，會後聲明亦將了無新意，預期重申先觀察政府帶來的改革及其影響云云。反而投資者需注意每季點陣圖的修正結果，去年三次減息後預期今年利率中位數為3.875厘，較今天4.50厘約有0.625厘減息空間，即是兩次0.25厘。如本季維持不變，相信對近日持續上升的美國公用等高息股有利。其次是經濟預測報告，華爾街大行忽然忘了年初高舉「金髮女孩」的言論，今天反臉說特朗普操作將拖累美國經濟等等。



筆者去年12月已預測，特朗普當選初期，因其推倒重來的操作，將為全球經濟帶來不穩，情況宛如2017年他首屆首年的表現，如今一語成讖。但參考同期數據，美國經濟在當年第三至第四季出現反彈，希望今次能重複，而當中關鍵有可能是聯儲局再次減息。



去年已預測，未來如果通脹溫和及經濟可控，過去50年間最值得參考的應是1995年7月至1998年11月期間的減息周期。當時首年按年GDP增長由2.7%下降至2.2%再反彈至4%，按年CPI升幅只徘徊在2.5%至2.9%之間，與今天相若。當時聯儲局首年減息三次、共75基點後，便維持14個月不變。之後CPI升至3.3%，聯儲局忽然加息25基點，CPI下跌至1.4%，GDP則持續上升至4.9%全期最高點。及後利率再維持了18個月，聯儲局再次連續減息三次，結束是次周期。



抽出當時各債券指數的首年表現，作為未來利率變化時各債市的預測。參考當時富時世界國債指數系列之表現，結果顯示各債券指數途中稍作回調，但反覆地走高至期間高位。反映不論利率變化如何，「減息利好債市」的傳統觀點正吻合上文分析，只是幅度上有差異。



再分析按月回報數據，結果顯示平均回報及最大回報中，風險較高的高息企債及新興美元債指數，表現明顯較國債及投資級別債為佳。風險角度上，國債及兩項企債表現相若，只有新興美元債波動偏高。最後，沒有指數能在每項指標中突圍而出，但歸納為整體上全球企債較國債及新興債市為佳。投資者可藉此為年內聯儲局再次減息作提早部署。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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