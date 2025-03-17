17/03/2025 08:10

【企業盈喜】西部水泥(02233)料去年純利增最多45%

《經濟通通訊社17日專訊》西部水泥(02233)公布，預期截至去年12月31日止年度溢利增長約35%至45%。



該集團指，2023年度終止確認一間附屬公司錄得虧損2.55億元（人民幣．下同），主要包括康定跑馬山水泥所欠付的集團內公司間應收款項減值虧損，跑馬山正處於破產清算程序，預計該集團將不能收回跑馬山所欠付全部應收款項，而去年度並無錄得有關虧損。此外，2023年度，關中市場違反相關反壟斷法規定遭陝西市場監督管理局處以行政罰款而撥備約1.2億元，而去年度並無錄得有關撥備。



該集團指，去年度錄得按公平值計入損益的權益工具公平值虧損約90萬元，以及儘管水泥平均售價在去年並無顯著下挫，惟仍處於低位。因此，去年度收益約83.3億元，跌7.6%。



該集團預期於3月底前公布業績。(wh)