17/03/2025 11:47

【數據解讀】統計局：民用無人機首2月產量同比增92%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國新辦就首2月國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，前兩個月，規模以上高技術製造業增加值同比增長9.1%，比上年全年加快0.2個百分點。國產人工智能大模型異軍突起，人工智能+等創新產品跑出了加速度，推動生產方式變革，帶動高端製造快速發展。1-2月份，集成電路圓片、工業機器人、動車組、民用無人機等高技術產品產量同比分別增長19.6%、27%、64%、91.5%。



前兩個月，規模以上數字產品製造業增加值同比增長9.1%，信息傳輸軟件和信息技術服務業生產指數增長9.3%。從產品來看，3D打印設備、虛擬現實設備等智能產品產量分別增長30.2%、37.7%。5G規模化應用持續推進，春節期間5G移動互聯網用戶接入流量比上年同期增長35%，佔移動互聯網用戶接入流量的比重達到60.9%。



前兩個月，規模以上工業風力、太陽能發電量同比分別增長10.4%和27.4%，新能源汽車、汽車用鋰離子動力電池、碳纖維及其複合材料等綠色產品的產量分別增長47.7%、35.4%、51.5%。