17/03/2025 11:19

【數據解讀】統計局：以舊換新等政策實施，有利物價形勢逐步改善

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》首2月CPI同比降0.1%，其中1月份上漲0.5%，2月份下降0.7%，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，從歷史數據來看，春節因素對1-2月份CPI影響比較大，尤其是在上年和當年春節錯月的情況下更為明顯，一般會造成1月份、2月份CPI同比、環比出現波動。總的來看，CPI溫和上漲態勢沒有改變。



從下階段情況看，中國工農業消費品供應充足，服務供給總體穩定，保持物價穩定的基礎沒有改變。同時，經濟回升向好態勢持續，市場需求有望繼續擴大，隨著多渠道促進居民增收，增加優質供給，改善消費環境，繼續加力擴圍推進消費品以舊換新等政策實施，有利於物價形勢逐步改善。



*鮮菜價格下降12.6%、汽車商品降價6%促銷拉低2月份CPI漲幅*



他表示，從今年情況看，1月份受春節因素影響，CPI同比上漲0.5%，漲幅比上月明顯擴大。2月份，受春節錯月影響，同比下降0.7%，今年春節在1月份，去年春節在2月份。如果扣除春節錯月影響，2月份CPI同比上漲0.1%。同時還要看到，今年2月鮮菜價格同比下降、汽車商品降價促銷拉低了2月份CPI漲幅。由於去年同期部分地區出現雨雪冰凍天氣，鮮菜價格漲幅較高，受上年基數偏高的影響，今年2月份鮮菜價格同比下降12.6%，影響CPI同比下降約0.31個百分點。2月份，燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降5%、6%，合計影響CPI同比下降約0.16個百分點。