17/03/2025 11:28

【數據解讀】統計局：製造業發展空間廣闊，發揮好投資擴需求作用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國新辦就首2月國民經濟運行情況舉行發布會，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，從下階段情況來看，中國製造業發展具有廣闊空間，製造業投資持續增長有利因素較多。下階段，要積極擴大有效投資，聚焦提高投資效益精準發力，發揮好各類政府投資工具作用，更好調動社會投資，推動投資穩定增長，發揮好投資擴需求、優供給的作用。



*布局未來產業需要進一步加大投入*



一是產業升級步伐加快。中國加快向製造強國邁進，製造業高端化智能化綠色化發展勢頭強勁，加快培育新質生產力，促進傳統產業改造升級、大力發展新興產業、布局未來產業，都需要進一步加大投入。



二是科技創新突破引領。近年來，中國在「人工智能」大模型、人形機器人、量子通信、半導體等領域取得突破性進展，人工智能+等創新產品和應用跑出了加速度，帶動相關產品需求激增，有力拉動了相關行業投資增長。



三是政策支持作用明顯。中央經濟工作會議和全國「兩會」對擴大有效投資作了全面部署，各地加力實施「兩重」「兩新」政策，強化項目、資金等要素保障，將有力支持製造業投資增長。